Самара стала триумфатором XII Национальной премии по ландшафтной архитектуре

В Москве подведены итоги XII Национальной премии по ландшафтной архитектуре 2021. Премия учреждена Ассоциацией ландшафтных архитекторов России совместно с Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов. Она имеет статус высшей российской профессиональной награды в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения.

На конкурс было подано более 120 проектов со всей страны. Международное жюри, в состав которого входили ведущие мировые ландшафтные архитекторы, такие как Алессандро Тривелли, профессор Миланского Политехнического института и факультета ландшафтной архитектуры университета Бергамо, основатель SDARCH Trivelli & Associati; Диана Кулеску, генеральный секретарь международной федерации ландшафтной архитектуры (EFLA-Европа), Тинатин Химшиашвили, профессор ландшафтной архитектуры, президент Ассоциации ландшафтной архитектуры Грузии, Эггер Йонас Кристоф, руководитель "Гринхэнс ГмбХ" — первого швейцарского бюро ландшафтной архитектуры в России, Лариса Канунникова, заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и другие.

Премия присуждается по нескольким номинациям, среди которых лучшие реализованные общественные пространства и их проекты, объекты ландшафтной архитектуры социального назначения, комплексное оформление городской территории, градостроительные решения и концепции и другие.

Самара участвовала в конкурсе в четырех номинациях: лучший реализованный объект общественного пространства площадью 1,5 га, лучший ландшафтный архитектор года, ландшафтная компания года, лучший фильм, теле- и радиопередача по ландшафтной архитектуре.

По всем этим номинациям победителями стали самарцы.

"Обновленная "Вертолетная площадка" признана лучшим реализованным проектом общественного пространства в России площадью 1,5 га (проект рабочей группы под руководством Адели Иваевой).

Евгения Руссу признана лучшим ландшафтным архитектором, а компания "СадПарад" стала лучшей ландшафтной компанией года.

Фильм "Обновленная "Вертолетка". Притяжение знакового места" победил в номинации лучший фильм, теле- и радиопередача по ландшафтной архитектуре.