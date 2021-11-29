Самара стала триумфатором XII Национальной премии по ландшафтной архитектуре

В Москве подведены итоги XII Национальной премии по ландшафтной архитектуре 2021. Премия учреждена Ассоциацией ландшафтных архитекторов России совместно с Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов. Она имеет статус высшей российской профессиональной награды в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения.
На конкурс было подано более 120 проектов со всей страны. Международное жюри, в состав которого входили ведущие мировые ландшафтные архитекторы, такие как Алессандро Тривелли, профессор Миланского Политехнического института и факультета ландшафтной архитектуры университета Бергамо, основатель SDARCH Trivelli & Associati; Диана Кулеску, генеральный секретарь международной федерации ландшафтной архитектуры (EFLA-Европа), Тинатин Химшиашвили, профессор ландшафтной архитектуры, президент Ассоциации ландшафтной архитектуры Грузии, Эггер Йонас Кристоф, руководитель "Гринхэнс ГмбХ" — первого швейцарского бюро ландшафтной архитектуры в России, Лариса Канунникова, заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и другие.
Премия присуждается по нескольким номинациям, среди которых лучшие реализованные общественные пространства и их проекты, объекты ландшафтной архитектуры социального назначения, комплексное оформление городской территории, градостроительные решения и концепции и другие.
Самара участвовала в конкурсе в четырех номинациях: лучший реализованный объект общественного пространства площадью 1,5 га, лучший ландшафтный архитектор года, ландшафтная компания года, лучший фильм, теле- и радиопередача по ландшафтной архитектуре.
По всем этим номинациям победителями стали самарцы.
"Обновленная "Вертолетная площадка" признана лучшим реализованным проектом общественного пространства в России площадью 1,5 га (проект рабочей группы под руководством Адели Иваевой).
Евгения Руссу признана лучшим ландшафтным архитектором, а компания "СадПарад" стала лучшей ландшафтной компанией года.
Фильм "Обновленная "Вертолетка". Притяжение знакового места" победил в номинации лучший фильм, теле- и радиопередача по ландшафтной архитектуре.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.