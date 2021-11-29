Подрядчик заплатит более 77 млн руб. за срыв сроков ремонта дорог в Тольятти

В Тольятти ООО "Техлайн" признали виновным в нарушении обязательств госконтракта. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В марте 2021 г. администрация Тольятти заключила с фирмой контракт стоимостью 178 млн рублей. До 1 октября 2021 г. "Техлайн" должен был отремонтировать четыре участка дорог в Центральном и Комсомольском районах.

Подрядчик неоднократно нарушал условия контракта, и в результате ремонт закончили лишь на 30%. Общая сумма неисполненных обязательств составила 155 млн рублей.

В июле 2021 г. контракт расторгли, а Самарское УФАС включило ООО "Техлайн" в реестр недобросовестных поставщиков.

Прокуратура возбудила в отношении фирмы и ее директора административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда интересам общества и государства").

Суд признал юридическое лицо виновным и назначил штраф 77,8 млн рублей. Руководителя ООО дисквалифицировали на шесть месяцев.