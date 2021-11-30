В Самаре 47 человек тушили пристрой склада на ул. Олимпийской

В понедельник, 29 ноября, примерно в 4:47, начался пожар на ул. Олимпийская, 68 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел пристрой склада на площади 150 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 47 человек. Они ликвидировали пожар в 6:34.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливают.