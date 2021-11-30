Два человека пострадали в ночном пожаре в Самарской области

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Во вторник, 30 ноября, в 0:40, начался пожар на ул. Степной, 12 в с. Абашево Хворостянского района Самарской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС.