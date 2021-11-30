Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами

Во вторник, 30 ноября, после утверждения главного финансового документа региона губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы РФ, представляющими Самарскую область.

Напомним, сегодня Самарская губернская дума приняла закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

В ней принимали участие депутаты Государственной Думы РФ Виктор Казаков, Леонид Калашников, Владимир Кошелев, Михаил Матвеев, Владимир Плякин, Андрей Трифонов и Александр Хинштейн, члены Совета Федерации Андрей Кислов и Фарит Мухаметшин.

Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета.

"Благодарю всех без исключения за настоящую командную работу по защите интересов региона при формировании федерального бюджета и отстаиванию тех проектов и задач, которые мы совместно определили и заявляли. Вы — люди опытные, имеющие знания и компетенции в разных областях и сферах. Уверен, что представительство нашего региона в Госдуме и в Совете Федерации будет и дальше оказывать благотворное влияние на развитие нашего региона, защиту интересов Самарской области и всех ее жителей", — сказал губернатор.

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил Леонида Симановского — первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ: "Ваш комитет — профильный, именно Вы координировали деятельность всех депутатов по учету интересов региона".

Как сообщил Леонид Симановский, на 2022 год поддержка губернии составит 56,7 млрд руб. — это больше, чем планировалось изначально и на 749 млн руб. больше, чем в 2021 году. Эти средства сегодня уже были заложены в бюджете Самарской области.

Такая серьезная поддержка из федерального бюджета позволит достроить новый корпус Самарской областной инфекционной больницы, начнется строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Сызрани на ул. Карла Маркса и детского сада на 240 мест в Промышленном районе Самары, реконструкция самарского государственного цирка и набережной Волги в Тольятти, продолжится возведение моста через Волгу и трассы в районе Тольятти, строительство и модернизация объектов культуры, спортивных комплексов, благоустройство территорий, дорожной инфраструктуры, ремонт систем водоснабжения и очистных сооружений в городах и районах области, а также многое другое.

"Поддержка федерального бюджета позволит нам в полном объеме выполнить все взятые социальные обязательства и реализовать инфраструктурные проекты", — подчеркнул министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. При этом, как отметил Андрей Прямилов, по некоторым направлениям средства федерального бюджета еще будут распределяться по регионам, и Самарская область претендует на дополнительную поддержку.

В ходе встречи глава региона предложил всем депутатам обсудить интересующие их вопросы, связанные с дальнейшей совместной работой и развитием Самарской области.

Депутат Михаил Матвеев поднял тему поддержки сферы здравоохранения не только в борьбе с COVID — 19, но и по другим направлениям, в частности, кардиологии. Дмитрий Азаров сегодня совместно с инвестором ведется предметная и плотная работа по специализированному кардиологическому центру. Сейчас рассматривается несколько вариантов решения вопроса.

Леонид Калашников обратился к губернатору с вопросом приобретения жилья для детей-сирот Самарской области. Дмитрий Азаров проинформировал депутата, что на эти цели на ближайшие 3 года в областном бюджете предусмотрено 2,7 млрд рублей — по 900 млн рублей ежегодно, , а с учетом федеральных средств — 1 млрд рублей.

Дмитрий Азаров и глава комитета Госдумы по промышленности торговле Владимир Гутенев обсудили тему кризиса на рынке полупроводников (электронных компонентов), которая напрямую касается судьбы АО "АвтоВАЗ". Сегодня на уровне Правительства РФ прорабатываются вопросы решения проблемы и наладки производства компонентов на территории страны, чтобы снять зависимость от зарубежных производителей. Дмитрий Азаров в разговоре с Владимиром Гутеневым озвучил, что такой площадкой могла быть стать особая экономическая зона "Тольятти".

"На мой взгляд, это идеальное место для потенциального размещения и производства. Понятно, что для начала массового производства там полупроводников предстоит многое сделать и решить, но давайте вместе этот вопрос проработаем", — сказал Дмитрий Азаров.

Владимир Гутенев инициативу главы региона поддержал и предложил уже в ближайшее время поспособствовать визиту в ОЭЗ "Тольятти" потенциального инвестора.

В ходе диалога с депутатами также была затронута и другая важная для Тольятти и всей Самарской области тема. Дмитрий Азаров проинформировал парламентариев о прошедшей накануне встрече с руководством ПАО "ТольяттиАзот".

"Важно, чтобы предприятие работало ритмично, чтобы люди труда своевременно получали заработную плату. Вчера эта позиция была озвучена и подтверждена, — подчеркнул губернатор. — Получены гарантии от управленческой команды о том, что ритмичная работа предприятия будет в полной мере обеспечена, так же, как и полное исполнение коллективного договора, который заключен и действует на предприятии. Более того, в ближайшие недели трудовой коллектив должен получить премию по итогам работы за третий квартал", — сказал Дмитрий Азаров.