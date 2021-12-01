В Самаре задержали нарушителя ПДД, перевозившего контрафактную "незамерзайку"

Самарские полицейские задержали злостного нарушителя ПДД, перевозившего 500 литров контрафактной "незамерзайки", сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
В работе правоохранителям помогла новая система фиксации нарушений ПДД — АПК "Гарпун". Новые аппаратно-программные комплексы идентификации транспортных средств по их государственному регистрационному знаку "Гарпун", которые в настоящее время используются в крупных городах: Самара, Тольятти и Сызрань, поступили в ведение сотрудников Госавтоинспекции в конце ноября. АПК "Гарпун" представляет собой систему, производящую видеоаналитику транспортного потока, а также имеющую возможность совершать сверку с базой данных государственных номеров транспортных средств, представляющих оперативный интерес, с последующей передачей результатов через периферийное оборудование.
Благодаря информационному банку данных и "машинному зрению", АПК "Гарпун" в режиме реального времени позволяет сотрудникам ГИБДД в потоке транспортных средств выявлять автомобили, снятые с регистрационного учета, в том числе собственники которых умерли; с подложными и видоизмененными регистрационными знаками; с иностранными регистрационными знаками; автомобили, находящиеся в собственности несовершеннолетних.
С использованием данных комплексов только за одну неделю выявлено и задержано 58 автомашин, из них в Самаре — 36, в Тольятти — 16, в Сызрани — шесть.
Так, утром 23 ноября, инспекторы полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре осуществляли несение службы с использованием АПК "Гарпун" на ул. Ново-Садовой/Ерошевского. Прибор обнаружил в потоке и обозначил на экране автомобиль ВАЗ 21099. Инспекторы приняли меры по остановке транспортного средства и детальной проверке действительности регистрационного учета и водительского удостоверения 30-летнего мужчины. Результат проверки показал, что водитель не имеет права управления транспортным средством, а сам автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.
При дальнейшей проверке сотрудники ДПС выяснили, что задержанный никогда не имел водительских прав и трижды привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, за что ранее был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
В отношении правонарушителя составлены административные материалы, предусмотренные ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).
Также в ходе осмотра автомобиля правоохранителями установлено, что данный гражданин перевозит около 500 литров автомобильной "незамерзайки", без сопровождающей документации.
Для дальнейшего разбирательства мужчина доставлен в отдел полиции, легковой автомобиль поставлен на специализированную стоянку.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц