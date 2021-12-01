В Самаре задержали нарушителя ПДД, перевозившего контрафактную "незамерзайку"

Самарские полицейские задержали злостного нарушителя ПДД, перевозившего 500 литров контрафактной "незамерзайки", сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

В работе правоохранителям помогла новая система фиксации нарушений ПДД — АПК "Гарпун". Новые аппаратно-программные комплексы идентификации транспортных средств по их государственному регистрационному знаку "Гарпун", которые в настоящее время используются в крупных городах: Самара, Тольятти и Сызрань, поступили в ведение сотрудников Госавтоинспекции в конце ноября. АПК "Гарпун" представляет собой систему, производящую видеоаналитику транспортного потока, а также имеющую возможность совершать сверку с базой данных государственных номеров транспортных средств, представляющих оперативный интерес, с последующей передачей результатов через периферийное оборудование.

Благодаря информационному банку данных и "машинному зрению", АПК "Гарпун" в режиме реального времени позволяет сотрудникам ГИБДД в потоке транспортных средств выявлять автомобили, снятые с регистрационного учета, в том числе собственники которых умерли; с подложными и видоизмененными регистрационными знаками; с иностранными регистрационными знаками; автомобили, находящиеся в собственности несовершеннолетних.

С использованием данных комплексов только за одну неделю выявлено и задержано 58 автомашин, из них в Самаре — 36, в Тольятти — 16, в Сызрани — шесть.

Так, утром 23 ноября, инспекторы полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре осуществляли несение службы с использованием АПК "Гарпун" на ул. Ново-Садовой/Ерошевского. Прибор обнаружил в потоке и обозначил на экране автомобиль ВАЗ 21099. Инспекторы приняли меры по остановке транспортного средства и детальной проверке действительности регистрационного учета и водительского удостоверения 30-летнего мужчины. Результат проверки показал, что водитель не имеет права управления транспортным средством, а сам автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.

При дальнейшей проверке сотрудники ДПС выяснили, что задержанный никогда не имел водительских прав и трижды привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, за что ранее был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы, предусмотренные ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).

Также в ходе осмотра автомобиля правоохранителями установлено, что данный гражданин перевозит около 500 литров автомобильной "незамерзайки", без сопровождающей документации.

Для дальнейшего разбирательства мужчина доставлен в отдел полиции, легковой автомобиль поставлен на специализированную стоянку.