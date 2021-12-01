ЦСК ВВС потерпел разгромное поражение от "Молота"

Во вторник, 30 ноября, ЦСК ВВС в гостях проиграл местному "Молоту" с разгромным счетом — 0:8, сообщает пресс-служба "летчиков".

Игра шла в одни ворота. Хозяева забили уже на первой минуте: Тювилин бросил, Шиафотдинов подправил шайбу в сетку — 1:0. На 8-й минуте простая комбинация Шубин-Цыганов завершилась голом последнего — 2:0. На 13-й минуте Банников делает счет 3:0, через минуту Никулин — 4:0. Моторыгина сменил Окоряк. За секунду до перерыва забил Дарьин — 5:0. В первом периоде самарцы лишь дважды попали в створ.

На 24-й минуте Сероух забросил очередную шайбу хозяев — 6:0, а на 33-й минуте Дарьин сделал дубль — 7:0. На 45-й минуте Сероух во второй раз пробил Окоряка — 8:0.