Росгвардейцы эвакуировали людей с пожара в Сызрани

Сотрудники cызранской Росгвардии спасли людей с пожара в частном доме на ул. Акифьева.

Их привлек громкий треск: звук издавал раскалившийся от жара и трескавшийся шифер.

Росгвардейцы сообщили о возгорании на пульт дежурному, а затем начали будить жителей соседних домов и предупреждать их о пожаре.

Также один из правоохранителей стал помогать вытягивать из горящего гаража автомобиль. Когда автомобиль оказался вне досягаемости пламени, он заметил в открытом окне горящего дома девушку, державшую на руках несовершеннолетнюю девочку, и поспешил к ним. Женщина передала ему ребенка, после чего сержант помог выбраться из объятого пламенем дома и девушке.

Завершив эвакуацию пострадавших и убедившись, что с ними все порядке, росгвардейцы поинтересовались у владельца дома, имеются ли в наличии взрывоопасные предметы. Узнав, что в гараже находится газовый баллон, они успели выкатить емкость из объятого пламенем помещения.

В настоящее время, за решительные и умелые действия, проявленные при ликвидации пожара, добросовестное отношение к служебным обязанностям и профессионализм, рассматривается вопрос о поощрении данных сотрудников.