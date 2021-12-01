Росгвардейцы эвакуировали людей с пожара в Сызрани

Сотрудники cызранской Росгвардии спасли людей с пожара в частном доме на ул. Акифьева.
Их привлек громкий треск: звук издавал раскалившийся от жара и трескавшийся шифер.
Росгвардейцы сообщили о возгорании на пульт дежурному, а затем начали будить жителей соседних домов и предупреждать их о пожаре.
Также один из правоохранителей стал помогать вытягивать из горящего гаража автомобиль. Когда автомобиль оказался вне досягаемости пламени, он заметил в открытом окне горящего дома девушку, державшую на руках несовершеннолетнюю девочку, и поспешил к ним. Женщина передала ему ребенка, после чего сержант помог выбраться из объятого пламенем дома и девушке.
Завершив эвакуацию пострадавших и убедившись, что с ними все порядке, росгвардейцы поинтересовались у владельца дома, имеются ли в наличии взрывоопасные предметы. Узнав, что в гараже находится газовый баллон, они успели выкатить емкость из объятого пламенем помещения.
В настоящее время, за решительные и умелые действия, проявленные при ликвидации пожара, добросовестное отношение к служебным обязанностям и профессионализм, рассматривается вопрос о поощрении данных сотрудников.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся