Самарская горбольница №8 вернулась в "доковидный" режим работы

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Со вторника, 30 ноября, отделение стационара СГБ №8 на ул. Мирной, 169 заработало в штатном режиме, сообщает сайт медучреждения. Больница вновь начала принимать пациентов по профилям: хирургия, гинекология, оториноларингология и урология.