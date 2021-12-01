В Самаре из детской музыкальной школы эвакуировали людей из-за запаха дыма

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В среду, 1 декабря, в 9:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о запахе дыма в детской музыкальной школе на Волжском проспекте, 43 в Ленинском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.