ИП из Самары задолжал своим сотрудникам 680 тыс. рублей

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В Самаре индивидуальный предприниматель стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.