Сельчанина из Самарской области обвиняют в попытке подкупить полицейского за 20 тыс. рублей

В Безенчукском районе Самарской области в суд отправили уголовное дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, ночью 14 сентября 2021 г. полицейские патрулировали ул. Центральную в пос. Безенчук и остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый мужчина. Также у автомобилиста не было с собой водительского удостоверения.

Чтобы избежать административной ответственности, мужчина передал одному из полицейских 20 тыс. рублей. Правоохранитель отказался принять взятку.