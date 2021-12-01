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Суды Происшествия

Приговор по делу об убийстве Ильи Тягуна устоял в кассационном суде

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 ноября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор и апелляционное определение по уголовному делу Азиза Хидирова, признанного виновным в убийстве тольяттинского спортсмена Ильи Тягуна. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 27 июня 2019 г. около 20:00 у дома №37 на ул. Калмыцкой в Тольятти обнаружили тело застреленного Тягуна. Момент убийства попал на видео. На записи видно, как Илья Тягун и Азиз Хидиров разговаривают о чем-то и мирно расходятся. Но когда Тягун развернулся, чтобы уйти, собеседник несколько раз выстрелил ему в спину.

Подозреваемого задержали 6 февраля 2020 года. А 5 ноября Центральный райсуд Тольятти признал его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Хидирова приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

3 февраля 2021 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор. С Хидирова сняли обвинение в незаконном обороте боеприпасов и с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств его срок сократили с восьми с половиной лет колонии строгого режима до восьми лет.

Шестой кассационной суд общей юрисдикции 30 ноября суд рассмотрел жалобы и оставил приговор и апелляционное определение без изменения.

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Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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Z9 Yx 08 июля 2021 21:16 Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

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