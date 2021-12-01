Приговор по делу об убийстве Ильи Тягуна устоял в кассационном суде

Во вторник, 30 ноября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор и апелляционное определение по уголовному делу Азиза Хидирова, признанного виновным в убийстве тольяттинского спортсмена Ильи Тягуна. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, 27 июня 2019 г. около 20:00 у дома №37 на ул. Калмыцкой в Тольятти обнаружили тело застреленного Тягуна. Момент убийства попал на видео. На записи видно, как Илья Тягун и Азиз Хидиров разговаривают о чем-то и мирно расходятся. Но когда Тягун развернулся, чтобы уйти, собеседник несколько раз выстрелил ему в спину.
Подозреваемого задержали 6 февраля 2020 года. А 5 ноября Центральный райсуд Тольятти признал его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Хидирова приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима.
3 февраля 2021 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор. С Хидирова сняли обвинение в незаконном обороте боеприпасов и с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств его срок сократили с восьми с половиной лет колонии строгого режима до восьми лет.
Шестой кассационной суд общей юрисдикции 30 ноября суд рассмотрел жалобы и оставил приговор и апелляционное определение без изменения.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы