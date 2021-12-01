С 1 декабря компания "ВСК - Линия жизни" повысила ставку по программе "Линия гарантированного дохода" на 3 года с 23% до 25%.
Основные условия программы:
- Гарантированная доходность за 3 года — 25%.
- Минимальная сумма взноса — от 100 000 рублей.
- Страховое покрытие по основным рискам, связанным с жизнью и здоровьем.
Оформить программу "Линия гарантированного дохода" и зафиксировать ставку свыше 8,3% годовых можно в любом отделении ВСК. Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.