Дмитрий Богданов: "Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты более, чем на 450 млн рублей"

В областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Участники рассмотрели два новых проекта с общим объемом инвестиций свыше 450 млн рублей.
Один из проектов предусматривает модернизацию и развитие молочного комплекса. В ходе заседания также был презентован инвестиционный проект, претендующий на получение статуса стратегического. Он связан с созданием лечебно-диагностического отделения в Новокуйбышевске.
Рабочая группа создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов, взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.
"Инвесторы все больше доверяют Самарской области как площадке для успешной реализации своих проектов в самых разных отраслях. Условия, созданные в регионе для бизнеса, являются одними из самых привлекательных в стране. В этом году мы активно развиваем наши инвестиционные площадки, расширяем перечень инструментов поддержки инвестпроектов, сопровождаем каждого инициатора на всех этапах реализации и, конечно, продолжим эту работу в следующем году", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Всего за время существования рабочей группы участники рассмотрели более 85 проектов. Еще целый ряд новых проектов сейчас готовится на рассмотрении и уже в ближайшее время планируется провести очередное заседание.
По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html