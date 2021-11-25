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Дмитрий Богданов: "Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты более, чем на 450 млн рублей"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Участники рассмотрели два новых проекта с общим объемом инвестиций свыше 450 млн рублей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Один из проектов предусматривает модернизацию и развитие молочного комплекса. В ходе заседания также был презентован инвестиционный проект, претендующий на получение статуса стратегического. Он связан с созданием лечебно-диагностического отделения в Новокуйбышевске.

Рабочая группа создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов, взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.

"Инвесторы все больше доверяют Самарской области как площадке для успешной реализации своих проектов в самых разных отраслях. Условия, созданные в регионе для бизнеса, являются одними из самых привлекательных в стране. В этом году мы активно развиваем наши инвестиционные площадки, расширяем перечень инструментов поддержки инвестпроектов, сопровождаем каждого инициатора на всех этапах реализации и, конечно, продолжим эту работу в следующем году", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего за время существования рабочей группы участники рассмотрели более 85 проектов. Еще целый ряд новых проектов сейчас готовится на рассмотрении и уже в ближайшее время планируется провести очередное заседание.

По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

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