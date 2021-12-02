МП "Благоустройство" оштрафовали за просроченные счета по закупкам

Самарское УФАС наложило штрафы на МП "Благоустройство". Поводом послужили постановления о возбуждении административных дел, поступившие из городской прокуратуры, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В действиях муниципального предприятия и должностного лица обнаружили нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при приемке продукции (ч.9 ст. 7.32.3 КоАП РФ). "Благоустройство" просрочило оплату услуг по двум договорам.

Один из контрактов (на поставку летней спецодежды и обуви) МП заключило с ООО "Сириус". Подрядчик доставил товар в указанный срок на 920,5 тыс. рублей, но оплату не получил. Аналогичное нарушение установлено по контракту с ООО "Волга-Ойл" на поставку бензина и дизеля на общую сумму в 23 млн рублей.

"В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства антимонопольное управление наложило штрафы на МП "Благоустройство" и его директора в размере 100 и 60 тысяч рублей соответственно", — отмечается в сообщении.