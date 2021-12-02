В Самарской области около 1,5 тыс. беременных женщин сделали прививки от COVID-19.

С 1 июля в России разрешена вакцинация беременных, начиная с 22 недели беременности. Это, в первую очередь, показано беременным из группы риска по тяжелому течению инфекции: с ожирением, имеющим сахарный диабет, болезни системы кровообращения, органов дыхания, почек.

"Беременные входят в группу риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции, — рассказала заведующая женской консультацией городской поликлиники № 6 Промышленного района, врач-акушер-гинеколог Ольга Петрова. — Тем женщинам, которые планируют беременность, мы советуем заранее сделать прививки от COVID-19. Так, у нас уже защищены 15% тех мам, которые до наступления беременности прошли вакцинацию. Но и уже беременных женщин мы убеждаем сделать этот ответственный шаг и привиться от новой коронавирусной инфекции после 22-й недели беременности. Таким образом они защищают и себя, и своего будущего ребенка на период как минимум шесть месяцев".

Жительница Самары Наталья Дудникова решила привиться, чтобы обезопасить себя и своего будущего малыша. "Хочу, чтобы и ребенок был адаптирован к ситуации, в которой мы все оказались, — пояснила она. — Надеюсь, что после прививки у него уже будут антитела и он будет защищен, как и я. Много раз слышала, что беременные болеют ковидом тяжело. По совету акушера-гинеколога я решила сделать прививку. Кроме того, маме нужно думать не только о себе, но и о своих детях, поэтому было принято такое решение".

Светлана Устинова в свое время уже прививалась от новой коронавирусной инфекции, но спустя время забеременела и решила укрепить свою защиту, пройти повторную вакцинацию. "Я думала, рассуждала над этим вопросом — надо ли мне прививаться, ведь мое положение будущей мамы особенное, — рассказала Светлана. — Но после консультации специалистов акушеров-гинекологов я пришла к главному для себя выводу: я мама, я не могу подвергать себя и здоровье будущего малыша опасности. Я знаю, что беременные болеют новой коронавирусной инфекцией, и переносят эту болезнь довольно тяжело. Болеют и дети. А у меня есть старший ребенок, сыну 4 с половиной года, и я не могу допустить мысль о том, что я могу его заразить. Поэтому сомнений быть не могло. Я думаю, любой человек, перед которым стоит выбор — болеть или не болеть, наверняка скажет — я не хочу болеть. Вот и я сегодня сказала — я не хочу болеть! Поэтому никакого страха не было".

Врач-инфекционист Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Артем Уморин отметил, что для осмотра беременных в поликлинике выделен специальный врач-терапевт, в случае отсутствия противопоказаний он направляет будущих мам в женскую консультацию, где в процедурном кабинете проходит вакцинация беременных. "Это делается для того, чтобы обезопасить беременных женщин от контактов с другими пациентами. Течение болезни у беременных проходит тяжелее, — предупредил Артем Юрьевич. — Есть и противопоказания для приема многих препаратов для лечения COVID-19 беременными женщинами, поэтому на первом месте у беременных стоит профилактика новой коронавирусной инфекции, а это именно вакцинация, которая защитит здоровье мамы и малыша".