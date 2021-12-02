Синоптики региона прогнозируют дождь и мокрый снег в ближайшие дни

В Самарской области погода останется прежней: днем "плюс", ночью "минус", дождь и гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг днем, 2 декабря, облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Гололедица.

В пятницу, 3 декабря, ночью облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Местами гололедица.

В субботу, 4 декабря, ночью облачно. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +0...+5 °C. Местами гололедица.