В Самарской области спасают канюка, получившего обширный ожог на ЛЭП

В самарском центре защиты диких животных "Урсула" выхаживают канюка - хищный пернатый семейства ястребиных.

Птица получила обширный ожог тела на линии электропередач и чудом выжила. Сейчас она проходит лечение.

Специалисты центра рассчитывают, что канюк будет выпущен обратно в природу.