Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед

Мэрия Самары предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.

В Самаре установилась переменная температура воздуха. В ночное время она опускается ниже нуля, в дневное время имеет положительные значения. В таких условиях на водоемах образуется ледовое покрытие, представляющее собой неоднородную рыхлую снежную массу, толщина которой, в большей, части, не превышает 5 см. При выходе на такой лед создается опасность для жизни и здоровья граждан.

Рекомендуем гражданам не оставлять вблизи водоемов детей без присмотра, воздержаться от переходов и пеших прогулок по льду, особенно любителей зимнего подледного лова рыбы.

Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги "Переход (переезд) по льду запрещен".