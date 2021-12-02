Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед

Мэрия Самары предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.
В Самаре установилась переменная температура воздуха. В ночное время она опускается ниже нуля, в дневное время имеет положительные значения. В таких условиях на водоемах образуется ледовое покрытие, представляющее собой неоднородную рыхлую снежную массу, толщина которой, в большей, части, не превышает 5 см. При выходе на такой лед создается опасность для жизни и здоровья граждан.
Рекомендуем гражданам не оставлять вблизи водоемов детей без присмотра, воздержаться от переходов и пеших прогулок по льду, особенно любителей зимнего подледного лова рыбы.
Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги "Переход (переезд) по льду запрещен".
Телефоны экстренных служб:
— ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области" — 992-99-99;
— Служба спасения — 01, 101, 112;
— "Единая дежурно-диспетчерская служба" г. о. Самара — 951-71-35;
— МКУ "Поисково-спасательный отряд г. о. Самара" — 930-56-79;
— Скорая медицинская помощь — 03, 103.