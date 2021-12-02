В Самаре водитель сбил подростка и скрылся

В среду, 1 декабря, в Самаре автомобилист сбил подростка и скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:40 водитель напротив дома № 62 по ул. Советской на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнего мальчика. После этого автомобиль скрылся с места ДТП.

Подросток вернулся домой и рассказал о случившемся родителям, которые вызвали "скорую". Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ДПС опросили очевидцев, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и регистраторов автомобилей очевидцев. Сейчас личность водителя-нарушителя уже установили. В отношении него возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.