В Самаре водитель сбил подростка и скрылся

В среду, 1 декабря, в Самаре автомобилист сбил подростка и скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:40 водитель напротив дома № 62 по ул. Советской на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнего мальчика. После этого автомобиль скрылся с места ДТП.
Подросток вернулся домой и рассказал о случившемся родителям, которые вызвали "скорую". Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Сотрудники ДПС опросили очевидцев, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и регистраторов автомобилей очевидцев. Сейчас личность водителя-нарушителя уже установили. В отношении него возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...