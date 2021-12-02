Врачи отметили приток пациентов, нуждающихся в реабилитации после COVID-19

Почти две трети российских медиков регулярно принимают пациентов с потребностью в реабилитации после перенесенного COVID-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах жизнь", "Росгосстрах" и платформой для врачей "Доктор на работе" в ноябре. С точки зрения большинства опрошенных врачей, говорить о скорой победе над пандемией пока рано. При этом больше половины медиков не считают необходимым вводить дополнительные ограничения и вместо этого рекомендуют придерживаться мер по снижению потенциального вреда.
Каждый четвертый опрошенный врач рассказал, что к нему "скорее" (17%) либо "очень" (8%) часто обращаются пациенты с серьезными осложнениями после перенесенного COVID-19. Еще 17% указали, что такие пациенты к ним обращаются "периодически".
В то же время почти две трети медиков отметили, что к ним "скорее" (32,4%) либо "очень" (31,6%) часто обращаются пациенты, нуждающиеся в реабилитации после этого заболевания.
"Слова врачей о большом притоке пациентов с тяжелыми осложнениями и потребностью в реабилитации подтверждаются статистикой обращений клиентов по программе "Восстанови здоровье" "Росгосстрах Жизнь", которая позволяет пройти курс оздоровления после COVID-19, инсульта и травмы головы. С июня 2021 года мы фиксируем устойчивый рост клиентов, которым необходимо оздоровление после перенесенной коронавирусной инфекции. В октябре за реабилитацией по программе обратились в 2,4 раза больше человек, чем в начале года. При этом 90% заявлений связаны именно с COVID-19, — отмечает Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию дополнительных сервисов "Росгосстрах Жизнь". — К сожалению, большинство переболевших коронавирусной инфекцией еще долго ощущают на себе ее последствия: болезнь поражает не только легкие, но и "бьет" по самым уязвимым местам в организме человека. Быстрее справиться с последствиями перенесенной инфекции поможет курс реабилитации. В зависимости от состояния здоровья клиенту подбираются наиболее эффективные варианты оздоровления в лучших российских медицинских центрах с применением новейших технологий, методик и специализированного современного оборудования".
По официальным данным, заболеваемость в России с середины ноября начала снижаться после двух месяцев непрерывного роста. Но с точки зрения большинства опрошенных врачей, говорить о скорой победе над COVID-19 пока рано. Лишь каждый девятый медик (11%) считает, что в ближайшие месяцы заболеваемость продолжит падать. Относительное большинство опрошенных врачей (42%) ожидают ее незначительного увеличения, а около трети (29%) — существенного. Каждый пятый врач (19%) затруднился ответить на вопрос о возможном росте или снижении заболеваемости в ближайшие месяцы.
С точки зрения медиков, борьбе с коронавирусом мешают, в частности, нежелание части граждан соблюдать режим самоизоляции после контактов с предполагаемыми заболевшими (на это сетуют 84% опрошенных врачей), носить маски (77% врачей), по возможности избегать посещения общественных мест, таких как бары, рестораны, концертные залы и так далее (74% врачей) и вакцинироваться (73% врачей). Почти каждый второй врач (49%) указал в качестве вредоносного поведения отсутствие привычки мыть руки после каждого посещения общественных мест (например, по приходу в офис после посещения общественного транспорта) или регулярно использовать антисептики.
При этом больше половины опрошенных врачей (55%) не считают необходимым вводить дополнительные ограничительные меры. С их точки зрения, вместо того чтобы вводить жесткие меры для и без того уставших от ограничений людей в попытке свести риски к нулю, стоит придерживаться стратегии уменьшения вреда и поощрять поведение, снижающее риски заболеть и заразить других: вакцинироваться, носить маски, по возможности избегать посещения мест скопления большого количества людей, таких как бары, рестораны или концертные залы; по возможности избегать очных встреч в тесных закрытых помещениях, соблюдать режим самоизоляции после контактов с предполагаемыми заболевшими и вовремя предупреждать свое постоянное окружение (членов семей, коллег и т. д.) о таких контактах, периодически сдавать тест на COVID-19, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и так далее.
"По мнению ученых-вирусологов, для победы над COVID-19 в России нужно, чтобы 70-75% жителей страны были вакцинированы. Прививка помогает выработать иммунитет к коноронавирусной инфекции, но, как и у любых лекарств, после введения вакцины возможны побочные эффекты, в результате которых может потребоваться восстановление или медицинская помощь. Компания "Росгосстрах" одна из первых на страховом рынке предложила программу "Иммунитет без риска" для клиентов, которые переживают за последствия от прививок, и мы видим, что спрос на этот продукт постоянно растет. Это и понятно, наша программа предусматривает широкий спектр услуг в случае возникновения побочных эффектов от прививки: организация и оплата медицинских услуг, денежные выплаты в случае госпитализации, телефонные консультации с врачами по вопросам вакцинации в течение всего срока действия договора", — говорит Елена Белоусенко, член правления ПАО "Росгосстрах".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.