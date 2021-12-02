Врачи отметили приток пациентов, нуждающихся в реабилитации после COVID-19

Почти две трети российских медиков регулярно принимают пациентов с потребностью в реабилитации после перенесенного COVID-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах жизнь", "Росгосстрах" и платформой для врачей "Доктор на работе" в ноябре. С точки зрения большинства опрошенных врачей, говорить о скорой победе над пандемией пока рано. При этом больше половины медиков не считают необходимым вводить дополнительные ограничения и вместо этого рекомендуют придерживаться мер по снижению потенциального вреда.

Каждый четвертый опрошенный врач рассказал, что к нему "скорее" (17%) либо "очень" (8%) часто обращаются пациенты с серьезными осложнениями после перенесенного COVID-19. Еще 17% указали, что такие пациенты к ним обращаются "периодически".

В то же время почти две трети медиков отметили, что к ним "скорее" (32,4%) либо "очень" (31,6%) часто обращаются пациенты, нуждающиеся в реабилитации после этого заболевания.

"Слова врачей о большом притоке пациентов с тяжелыми осложнениями и потребностью в реабилитации подтверждаются статистикой обращений клиентов по программе "Восстанови здоровье" "Росгосстрах Жизнь", которая позволяет пройти курс оздоровления после COVID-19, инсульта и травмы головы. С июня 2021 года мы фиксируем устойчивый рост клиентов, которым необходимо оздоровление после перенесенной коронавирусной инфекции. В октябре за реабилитацией по программе обратились в 2,4 раза больше человек, чем в начале года. При этом 90% заявлений связаны именно с COVID-19, — отмечает Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию дополнительных сервисов "Росгосстрах Жизнь". — К сожалению, большинство переболевших коронавирусной инфекцией еще долго ощущают на себе ее последствия: болезнь поражает не только легкие, но и "бьет" по самым уязвимым местам в организме человека. Быстрее справиться с последствиями перенесенной инфекции поможет курс реабилитации. В зависимости от состояния здоровья клиенту подбираются наиболее эффективные варианты оздоровления в лучших российских медицинских центрах с применением новейших технологий, методик и специализированного современного оборудования".

По официальным данным, заболеваемость в России с середины ноября начала снижаться после двух месяцев непрерывного роста. Но с точки зрения большинства опрошенных врачей, говорить о скорой победе над COVID-19 пока рано. Лишь каждый девятый медик (11%) считает, что в ближайшие месяцы заболеваемость продолжит падать. Относительное большинство опрошенных врачей (42%) ожидают ее незначительного увеличения, а около трети (29%) — существенного. Каждый пятый врач (19%) затруднился ответить на вопрос о возможном росте или снижении заболеваемости в ближайшие месяцы.

С точки зрения медиков, борьбе с коронавирусом мешают, в частности, нежелание части граждан соблюдать режим самоизоляции после контактов с предполагаемыми заболевшими (на это сетуют 84% опрошенных врачей), носить маски (77% врачей), по возможности избегать посещения общественных мест, таких как бары, рестораны, концертные залы и так далее (74% врачей) и вакцинироваться (73% врачей). Почти каждый второй врач (49%) указал в качестве вредоносного поведения отсутствие привычки мыть руки после каждого посещения общественных мест (например, по приходу в офис после посещения общественного транспорта) или регулярно использовать антисептики.

При этом больше половины опрошенных врачей (55%) не считают необходимым вводить дополнительные ограничительные меры. С их точки зрения, вместо того чтобы вводить жесткие меры для и без того уставших от ограничений людей в попытке свести риски к нулю, стоит придерживаться стратегии уменьшения вреда и поощрять поведение, снижающее риски заболеть и заразить других: вакцинироваться, носить маски, по возможности избегать посещения мест скопления большого количества людей, таких как бары, рестораны или концертные залы; по возможности избегать очных встреч в тесных закрытых помещениях, соблюдать режим самоизоляции после контактов с предполагаемыми заболевшими и вовремя предупреждать свое постоянное окружение (членов семей, коллег и т. д.) о таких контактах, периодически сдавать тест на COVID-19, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и так далее.

"По мнению ученых-вирусологов, для победы над COVID-19 в России нужно, чтобы 70-75% жителей страны были вакцинированы. Прививка помогает выработать иммунитет к коноронавирусной инфекции, но, как и у любых лекарств, после введения вакцины возможны побочные эффекты, в результате которых может потребоваться восстановление или медицинская помощь. Компания "Росгосстрах" одна из первых на страховом рынке предложила программу "Иммунитет без риска" для клиентов, которые переживают за последствия от прививок, и мы видим, что спрос на этот продукт постоянно растет. Это и понятно, наша программа предусматривает широкий спектр услуг в случае возникновения побочных эффектов от прививки: организация и оплата медицинских услуг, денежные выплаты в случае госпитализации, телефонные консультации с врачами по вопросам вакцинации в течение всего срока действия договора", — говорит Елена Белоусенко, член правления ПАО "Росгосстрах".