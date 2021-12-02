В Самарской области будут судить мигранта, давшего взятку полицейскому пять лет назад

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу иностранца, обвиняемого в даче взятки.

По версии следствия, в августе 2016 г. иностранец через посредника передал 40 тыс. руб. полицейскому. Деньги предназначались за незаконное освобождение четырех соотечественников от административной ответственности, а также чтобы их не выдворили из страны.

Во время расследования подозреваемые скрылись на территории своей страны и были объявлены в розыск. В итоге посредника задержали в 2017 г., когда он вновь приехал в Россию. А инициатора преступления смогли задержать только в октябре 2021 года.

Теперь уголовное дело направлено в Красноярский районный суд.