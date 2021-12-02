ВСК назвала самые травмоопасные регионы для празднования Нового года

По данным аналитиков Страхового Дома, ВСК в период новогодних праздников проблемы со здоровьем россиян чаще всего связаны с несчастными случаями — 81% обращений в страховые компании. На втором месте — различные болезни (18,5%), включая COVID-19 (на долю коронавируса в прошлом году пришлось около половины обращений по данному риску). Причем самыми травмоопасными регионами РФ являются Удмуртия (13,5% всех новогодних ЧП), Пермь (7%) и Владимир (4%).
Чаще всего россияне в период новогодних праздников обращаются с переломами — 19% страховых случаев, в основном ломали руки и ноги, также были зафиксированы единичные случаи переломов носа.
Также в праздничный период распространенными травмами среди россиян являются ушибы конечностей и головы — 10% происшествий. Кроме того, ряд обращений за компенсацией в зимний период связан с занятиями спортом (7% случаев) и курьезными ЧП — падениями дома и на улице, повреждением глаз. Так, житель Перми получил компенсацию из-за травмы, связанной с падением бутылки на ногу, а житель Уфы получи увечья из-за падения на него стола.
Следствием перечисленных травм в основном является временная нетрудоспособность, и только 3% компенсаций в результате несчастного случая осуществляются по риску смерти.
"Период новогодних праздников традиционно связан с ростом количества несчастных случаев. Чаще всего — это бытовые происшествия, в результате которых человек временно теряет трудоспособность, однако наличие страховой защиты может стать хорошим инструментом для того, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет. В среднем ЧП, связанные с несчастными случаями, оцениваются примерно в 7-8 тысяч рублей, этой суммы будет достаточно для того, чтобы получить медицинскую помощь в платном медицинском центре или компенсировать денежные потери из-за пребывания на больничном", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.