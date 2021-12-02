749 домов Самары включены в адресные программы переселения граждан из аварийного жилья

В Самарской области проблема обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, продолжает оставаться в числе первостепенных.
В регионе предпринимаются меры для переселения жильцов из аварийных домов в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в составе нацпроекта "Жилье и городская среда".
До 2025 г. на реализацию нацпроекта предусмотрено финансирование в размере 8 млрд руб. за счет трех источников: средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов.
На сегодняшний день только на территории Самары 1033 многоквартирных дома признаны аварийными, из них 749 — включены в адресные программы переселения граждан из аварийного жилья, а 284 — еще не включены, так как признаны аварийными после 1 января 2017 года.
В России за 2019–2021 гг. расселено более 4 млн кв. м, на которых проживали 245 тыс. граждан. Их число составляет 134% от плана за указанный период. Всего на эти цели в федеральном бюджете до 2024 года предусмотрено 406 млрд рублей.
Более 600 тыс. граждан будут переселены примерно с 11,6 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. В проекте федерального бюджета на 2022–2024 гг. на это предусмотрено 45 млрд рублей.
Напомним, что с 2019 года в Самарской области действует программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года". До 2025 года запланировано обеспечить комфортным жильем 4 336 семей.
С 2022 года начинается реализация следующих этапов государственной программы, в рамках которых необходимо расселить 2 719 семей из аварийного жилищного фонда общей площадью 95,7 тыс. кв. м. Из аварийного жилья люди переезжают либо в квартиры новостроек, приобретенные у организаций-застройщиков, либо получают возмещающие выплаты.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!