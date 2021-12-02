749 домов Самары включены в адресные программы переселения граждан из аварийного жилья

В Самарской области проблема обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, продолжает оставаться в числе первостепенных.

В регионе предпринимаются меры для переселения жильцов из аварийных домов в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в составе нацпроекта "Жилье и городская среда".

До 2025 г. на реализацию нацпроекта предусмотрено финансирование в размере 8 млрд руб. за счет трех источников: средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов.

На сегодняшний день только на территории Самары 1033 многоквартирных дома признаны аварийными, из них 749 — включены в адресные программы переселения граждан из аварийного жилья, а 284 — еще не включены, так как признаны аварийными после 1 января 2017 года.

В России за 2019–2021 гг. расселено более 4 млн кв. м, на которых проживали 245 тыс. граждан. Их число составляет 134% от плана за указанный период. Всего на эти цели в федеральном бюджете до 2024 года предусмотрено 406 млрд рублей.

Более 600 тыс. граждан будут переселены примерно с 11,6 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. В проекте федерального бюджета на 2022–2024 гг. на это предусмотрено 45 млрд рублей.

Напомним, что с 2019 года в Самарской области действует программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года". До 2025 года запланировано обеспечить комфортным жильем 4 336 семей.

С 2022 года начинается реализация следующих этапов государственной программы, в рамках которых необходимо расселить 2 719 семей из аварийного жилищного фонда общей площадью 95,7 тыс. кв. м. Из аварийного жилья люди переезжают либо в квартиры новостроек, приобретенные у организаций-застройщиков, либо получают возмещающие выплаты.