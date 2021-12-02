В Самаре появится детский автогородок в мобильном исполнении

Обучающий навыкам дорожной безопасности комплекс для детей появится в городе еще до наступления нового года. Об этом сообщили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Самары в четверг, 2 декабря.

Лаборатория представляет собой передвижной обучающий комплекс на базе микроавтобуса, рассчитанный на детей различных возрастов. При необходимости комплекс быстро разворачивается в обучающий полигон, на котором расположены пешеходные переходы, автобусы, светофоры — условия максимально приближены к тем, с которыми ребенок каждый день сталкивается на дороге.

Сейчас на всю Самарскую область есть только один такой комплекс. В ГИБДД давно полагали, что этого было совершенно недостаточно, и городу-миллионнику давно пора обзавестись собственной передвижной лабораторией. Планы закупки детского обучающего комплекса были озвучены на заседании комиссии ещё в декабре 2019 года и сейчас они осуществились.

Стоимость самого автогородка — 4,5 млн рублей. Сейчас к нему закупается дополнительное оборудование на сумму 962,5 тыс. руб.: программно-аппаратный комплекс, детский автотренажер и учебное оснащение по безопасности движения. В комплекте также будут костюмы юного инспектора ГИБДД.

По итогам заседания вице-мэр Самары Владимир Василенко дал поручение главам внутригородских районов разработать график занятий, чтобы каждый самарский школьник в будущем смог пройти обучение на базе нового автогородка.