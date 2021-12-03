"Лада" проиграла "Нефтянику"

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В отчетном матче встретились команды, набравшие в последнее время хорошую форму: соперники выиграли по восемь матчей из десяти предыдущих - "Лада" и альметьевский "Нефтяник".