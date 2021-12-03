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Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Нефтянику"

АЛЬМЕТЬЕВСК. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отчетном матче встретились команды, набравшие в последнее время хорошую форму: соперники выиграли по восемь матчей из десяти предыдущих - "Лада" и альметьевский "Нефтяник".

Правда, главный тренер волжан Валерий Белов на заключительный матч серии не смог выставить полный состав.

Счет на 16-й минуте открыл новобранец "Лады" Александр Шикун, мощно выстреливший от синей линии.

Во втором периоде хозяева смогли переломить ход матча, забросив три шайбы в ворота Александра Трушкова.

В третьем периоде счет не изменился — 3:1 победа "Нефтяника".

2 декабря. "Нефтяник" (Альметьевск) — "Лада" — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

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