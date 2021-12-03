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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС проиграл "Ижстали"

ИЖЕВСК. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 декабря, в Ижевске ЦСК ВВС проиграл "Ижстали" в очередном матче Париматч ВХЛ - Кубок Шелкового пути со счетом 3:4, сообщает пресс-служба "летчиков".

Счет открыли хозяева на пятой минуте, цели достиг дальний бросок Коротина – 1:0. А еще до этого выход один на один с Окоряком не использовал Беляев. Показательна статистика бросков к первому перерыву – 26:8 (14:5 в створ).

На 26-й минуте Макаров сделал счет 2:0. Тут же самарцы выстояли втроем против пятерых. И когда статистика бросков в створ была 13:1 в пользу команды из Удмуртии, волжане забили. После видеопросмотра судьи постановили: Мишкин отправил шайбу в сетку ногой.

На первых же секундах третьего периода хозяева реализовали большинство, Горбачев забил – 3:0. Окоряка сменил Никоноров. На 46-й минуте после хорошего паса Овчинникова Семенов бросил низом и попал в уголок – 3:1. «Летчики» активизировались и стали чаще угрожать воротам Кононова. И гол Васильева получился логичным. Получив классную передачу от Тагирова на пятаке, капитан ЦСК ВВС красиво переиграл защитников и вратаря – 3:2.

В концовке ЦСК ВВС штурмовали ворота вшестером, но ижевчане на последней минуте забили в пустые ворота, это сделал Беляев – 4:2. За 21 секунду до сирены Кривченков замкнул пас Онишко на дальней штанге – 4:3. За секунду до конца Онишко бросал по центру ворот, невероятный сейв совершил Кононов.

Так, полностью переиграв соперника в третьем периоде, самарцы потерпели очередное поражение.

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