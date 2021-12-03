Обеспечивать сирот жильем будет областной минстрой

Полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в Самарской области передадут региональному минстрою. Раньше они были закреплены за министерсвом социально-демографической и семейной политики.
"До конца года планируется внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты для передачи полномочий с 1 января 2022 г.", — уточнила руководитель управления развития жилищного строительства министерства строительства Самарской области Оксана Тамодлина на публичных слушаниях по бюджету.
Ранее соответствующее перераспределение полномочий произошло на федеральном уровне.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.