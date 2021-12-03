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Облправительство Власть и политика

Обеспечивать сирот жильем будет областной минстрой

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в Самарской области передадут региональному минстрою. Раньше они были закреплены за министерсвом социально-демографической и семейной политики.

"До конца года планируется внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты для передачи полномочий с 1 января 2022 г.", — уточнила руководитель управления развития жилищного строительства министерства строительства Самарской области Оксана Тамодлина на публичных слушаниях по бюджету.

Ранее соответствующее перераспределение полномочий произошло на федеральном уровне.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

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