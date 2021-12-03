В Самаре на ул. Воронежской откроют детскую психоневрологическую больницу

ГКУ СО "Управление капитального строительства" получило положительное заключение государственной экспертизы по зданию детской психоневрологической больницы на ул. Воронежской, 11А. Об этом заявил заместитель директора ведомства Евгений Тихонов.

Здание больницы возвели с нуля на месте бывшего детского сада. В ходе проведения работ потребовалась корректировка проекта корпуса из-за ужесточения противопожарных требований.

"Сейчас начинаем конкурсные процедуры по определению подрядчика. Средства будем восстанавливать в феврале под заключенный контракт, — пояснил замдиректора управления.

По его словам, для завершения строительства и полного оснащения больницы потребуется 225 млн рублей.