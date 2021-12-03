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Здравоохранение Общество

В Самаре на ул. Воронежской откроют детскую психоневрологическую больницу

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУ СО "Управление капитального строительства" получило положительное заключение государственной экспертизы по зданию детской психоневрологической больницы на ул. Воронежской, 11А. Об этом заявил заместитель директора ведомства Евгений Тихонов.

Здание больницы возвели с нуля на месте бывшего детского сада. В ходе проведения работ потребовалась корректировка проекта корпуса из-за ужесточения противопожарных требований.

"Сейчас начинаем конкурсные процедуры по определению подрядчика. Средства будем восстанавливать в феврале под заключенный контракт, — пояснил замдиректора управления.

По его словам, для завершения строительства и полного оснащения больницы потребуется 225 млн рублей.

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