На склоне площади Славы откроется цифровая выставка фотографий, посвященная спорту

В Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу цифровая выставка "ФотоМатч", организованная Самарским областным отделением Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.

На экранах представлено более 150 работ, демонстрирующих спорт в самых разных его проявлениях. Авторы — члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Юрий Стрелец, Сергей Курочкин, Валерий Афанасьев, Андрей Ларионов, Олег Кирюшкин, Людмила Грибцова, Наталия Шинкевич.

Более 20 видов: от народных городков до экстремального — на внедорожниках, спорт романтиков "парус" и стремительное вело-, изящная гимнастика и настольный теннис, бокс, лыжи и многое другое. Летние, зимние виды, одиночные, игровые… — словом, спорт, спорт, спорт! Эмоции спортсменов и фанатов. И, наконец, крупным планом звезды мировой величины Криштиану Роналду, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Эридсон Кавани, Луис Альберто Суарес, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и многие другие — стоп-кадры с матчей и соревнований.

Отдельная категория представленных на выставке работ посвящена футболу, ее автором является известный спортивный фотокорреспондент Юрий Стрелец, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов. Зрители увидят на выставке его спортивную репортажную фотографию с чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Жанр спортивной фотографии — динамичный, требующий определенного мастерства и наличия хорошей аппаратуры. Нужно иметь представление о том виде спорта, который снимаешь, предвидеть развитие событий и обладать быстрой реакцией. Важно готовиться к съемке, знать "кто есть кто на поле", а так же иметь соответствующую аппаратуру, светосильную и дальнофокусную оптику", — отмечает Юрий Стрелец.

Выставка будет работать до 31 декабря. Возрастные ограничения — 0+.