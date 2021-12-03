На склоне площади Славы откроется цифровая выставка фотографий, посвященная спорту

В Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу цифровая выставка "ФотоМатч", организованная Самарским областным отделением Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.
На экранах представлено более 150 работ, демонстрирующих спорт в самых разных его проявлениях. Авторы — члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Юрий Стрелец, Сергей Курочкин, Валерий Афанасьев, Андрей Ларионов, Олег Кирюшкин, Людмила Грибцова, Наталия Шинкевич.
Более 20 видов: от народных городков до экстремального — на внедорожниках, спорт романтиков "парус" и стремительное вело-, изящная гимнастика и настольный теннис, бокс, лыжи и многое другое. Летние, зимние виды, одиночные, игровые… — словом, спорт, спорт, спорт! Эмоции спортсменов и фанатов. И, наконец, крупным планом звезды мировой величины Криштиану Роналду, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Эридсон Кавани, Луис Альберто Суарес, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и многие другие — стоп-кадры с матчей и соревнований.
Отдельная категория представленных на выставке работ посвящена футболу, ее автором является известный спортивный фотокорреспондент Юрий Стрелец, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов. Зрители увидят на выставке его спортивную репортажную фотографию с чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Жанр спортивной фотографии — динамичный, требующий определенного мастерства и наличия хорошей аппаратуры. Нужно иметь представление о том виде спорта, который снимаешь, предвидеть развитие событий и обладать быстрой реакцией. Важно готовиться к съемке, знать "кто есть кто на поле", а так же иметь соответствующую аппаратуру, светосильную и дальнофокусную оптику", — отмечает Юрий Стрелец.
Выставка будет работать до 31 декабря. Возрастные ограничения — 0+.
Последние комментарии
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.