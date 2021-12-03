В Самаре водитель без прав на Toyota Land Cruiser сбил пешехода

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В четверг, 2 декабря, в 17:30 в Кировском районе Самары 65-летний водитель, не имея права на управление транспортным средством, на Toyota Land Cruiser напротив дома № 187 по ул. Ставропольской сбил 38-летнего пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области