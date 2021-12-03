В Самаре водитель без прав на Toyota Land Cruiser сбил пешехода

В четверг, 2 декабря, в 17:30 в Кировском районе Самары 65-летний водитель, не имея права на управление транспортным средством, на Toyota Land Cruiser напротив дома № 187 по ул. Ставропольской сбил 38-летнего пешехода.
Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...