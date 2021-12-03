Бизнес и СОНКО могут получить компенсацию за нерабочие дни

До 15 декабря текущего года предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации Самарской области из пострадавших отраслей могут подать заявку на получение компенсации за нерабочие дни. Подать заявку можно на сайте nalog.ru (в личном кабинете налогоплательщика) или направив письменное заявление в налоговый орган. После ее рассмотрения, ФНС перечислит средства в течение 8 дней.
Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям профильных министерств в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о действующих инструментах, давать необходимые разъяснения, помогать при оформлении заявок на получение субсидий и займов, а также постоянно проводить мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные. По поручению Главы региона на уровне области разработана линейка мер поддержки для предпринимателей и самозанятых граждан. Вся информация публикуется на сайте mybiz63.ru.
Обратиться за безвозмездным грантом за нерабочие дни могут предприниматели из пострадавших сфер и социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ. Размер гранта составит 1МРОТ, то есть 12 792 рубля на одного сотрудника. Количество работников будет определяться по состоянию на 1 июля, на основании данных налоговой отчетности. Если у предпринимателя нет работников, он может получить грант на себя.
В настоящее время предпринимателями региона уже подано более 11,8 тысяч заявлений. Одобрены заявки на общую сумму 751 млн рублей, из них выплачено — почти 696 млн рублей. Мера поддержки коснется почти 60 тысяч человек — именно столько жителей региона трудится на предприятиях и в организациях, которым уже одобрено получение компенсаций.
"Средства можно направить на любые цели, связанные с ведением бизнеса. Важно, что с гранта не нужно платить налоги. Если предприниматель решит направить деньги на зарплату сотрудникам, то ему также не придется платить взносы и НДФЛ", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Проверить свой ОКВЭД и возможность получения гранта предприниматели могут на сайте Налоговой службы, либо посредством перехода с единого портала господдержки Мой бизнес 63, где также опубликована вся информация о действующих мерах поддержки и условиях их получения.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ