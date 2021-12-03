Сотрудника департамента лесного хозяйства Самарской области подозревают во взяточничестве

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении чиновника из департамента лесного хозяйства Самарской области, подозреваемого в получении взятки, и сотрудника лесничего Троицкого участкового Самарского лесничества, которому вменяют посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.