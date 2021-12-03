Завершился региональный этап Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей

Конкурс организован министерством науки и высшего образования РФ при поддержке фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Эксперты выбрали 90 проектов и 220 молодых предпринимателей из 28 регионов, которым направлены приглашения для участия в финальном этапе конкурса. С 5 по 8 декабря 2021 года лучшие вузовские команды соберутся в Инновационном центре "Сколково", чтобы представить свои бизнес-проекты инвесторам и членам жюри.
Более 2500 человек подали заявки на участие в региональном этапе. В общей сложности среди участников конкурса 833 команды из 212 образовательных организаций. Наибольшее количество вузов-участников относится к следующим федеральным округам: Центральному (67), Приволжскому (44), Северо-западному (33) и Сибирскому (25).
Около 1300 студентов и аспирантов стали участниками онлайн-предакселератора.
Наиболее популярные направления проектов, которые будут участвовать в финале конкурса, — цифровые технологии, экология и сельское хозяйство, медицина, транспорт и др.
"Особенность Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей в том, что нам удалось создать межвузовское пространство, в котором огромное количество студентов из разных регионов страны смогли получить одну из лучших акселерационных программ, а команды финалистов смогут рассчитывать еще и на поддержку от бизнеса, инвесторов и венчурных фондов. Мы планируем совместно с Минобрнауки и другими институтами развития продолжить работу с этими командами в следующем году, чтобы помочь им перейти от этапа MVP к созданию востребованного на рынке продукта, подать заявку на резиденство в региональном или университетском технопарке либо у нас в Сколково", — комментирует вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин.
Например, команда Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники представила проект Scanfooter. Задача разработки — реконструировать формы стопы человека по видеопотоку, причем точность 3D-моделей составляет более 98%.
Команда МГТУ имени Н. Э. Баумана со стартапом EcoLoving планирует заняться производством и обслуживанием аппаратов по раздельному сбору мусора. Сейчас у команды уже готова система распознавания объектов и построена микросервисная архитектура.
Медицинский проект БиоТехПлазма организован участниками из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Стартап, который разрабатывает устройства для модификации и обработки поверхности полимерных материалов, получил пробные образцы для обработки, создал технический прототип и произвел успешное тестирование решения.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ