Завершился региональный этап Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей

Конкурс организован министерством науки и высшего образования РФ при поддержке фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Эксперты выбрали 90 проектов и 220 молодых предпринимателей из 28 регионов, которым направлены приглашения для участия в финальном этапе конкурса. С 5 по 8 декабря 2021 года лучшие вузовские команды соберутся в Инновационном центре "Сколково", чтобы представить свои бизнес-проекты инвесторам и членам жюри.

Более 2500 человек подали заявки на участие в региональном этапе. В общей сложности среди участников конкурса 833 команды из 212 образовательных организаций. Наибольшее количество вузов-участников относится к следующим федеральным округам: Центральному (67), Приволжскому (44), Северо-западному (33) и Сибирскому (25).

Около 1300 студентов и аспирантов стали участниками онлайн-предакселератора.

Наиболее популярные направления проектов, которые будут участвовать в финале конкурса, — цифровые технологии, экология и сельское хозяйство, медицина, транспорт и др.

"Особенность Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей в том, что нам удалось создать межвузовское пространство, в котором огромное количество студентов из разных регионов страны смогли получить одну из лучших акселерационных программ, а команды финалистов смогут рассчитывать еще и на поддержку от бизнеса, инвесторов и венчурных фондов. Мы планируем совместно с Минобрнауки и другими институтами развития продолжить работу с этими командами в следующем году, чтобы помочь им перейти от этапа MVP к созданию востребованного на рынке продукта, подать заявку на резиденство в региональном или университетском технопарке либо у нас в Сколково", — комментирует вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин.

Например, команда Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники представила проект Scanfooter. Задача разработки — реконструировать формы стопы человека по видеопотоку, причем точность 3D-моделей составляет более 98%.

Команда МГТУ имени Н. Э. Баумана со стартапом EcoLoving планирует заняться производством и обслуживанием аппаратов по раздельному сбору мусора. Сейчас у команды уже готова система распознавания объектов и построена микросервисная архитектура.

Медицинский проект БиоТехПлазма организован участниками из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Стартап, который разрабатывает устройства для модификации и обработки поверхности полимерных материалов, получил пробные образцы для обработки, создал технический прототип и произвел успешное тестирование решения.