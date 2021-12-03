Прокуратура Самарской области напоминает о "горячей линии" по бесплатным лекарствам

В прокуратуре Самарской области работает специальная круглосуточная "горячая линия" по вопросам обеспечения жителей региона бесплатными лекарствами.

Обращаться можно по телефонам: (846)333-54-28 - по будням с 9:00 до 18:00; (846)340-61-78 - в нерабочее время, выходные и праздничные дни.