В Самаре в 15-й раз открыта городская "Елка желаний"

Предновогодняя благотворительная акция проводится в Самаре 15-й раз. Ежегодно в рамках акции жители города дарят подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ребята загадывают желания и записывают их на карточках, которыми украшается новогодняя елка в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары.

Всего в исполнении желаний детей за годы проведения акции приняли участие более 40 тысяч горожан, осчастливив более 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Для этого нужно прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары по адресу ул. Куйбышева, 44, снять с "Елки желаний" открытку и передать подарок для ребенка.

"В этом году у нас новая традиция - снимая и забирая карточку, участники вешают игрушки с фонариками. Очень хочется, чтобы к Новому году эта елка сияла праздничными огнями, символизирующими исполнение детских желаний!" - отметила мэр Елена Лапушкина.

В этом году формат вручения подарков детям изменится. Учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, доступ в детские учреждения ограничен. Поэтому подарок необходимо будет передать администрации учреждения для дальнейшего вручения ребенку.

Акция продлится до 30 декабря.