Вертолетную площадку впервые декорируют иллюминацией к Новому году

Смотровую "Вертолетная площадка" впервые заполнят иллюминационным новогодним декором.

В преддверии празднования Нового 2022 года специалистам муниципального предприятия "Самарагорсвет" поставлена задача украсить "Вертолетку", и с сегодняшнего дня эти работы начались.

Работы идут последовательно, согласно заблаговременно сформированному графику. Первой начали установку композиций в виде сияющих звезд. Всего их 25 — по 5 на каждой подставке-панно.

Помимо звездных инсталляций, "Вертолетку" щедро украсят "Подарки" — фигуры в виде светящихся коробок, "Шишки", гирлянда "Бахрома" и другие конструкции.

Работоспособность смонтированного декора будут сразу же проверять, а по вечерам постепенно включать вместе с обычным уличным освещением и выключать, соответственно, под утро.

В монтаже задействованы все бригады Красноглинского района. В течение следующей недели электромонтеры обещают справиться с запланированным объемом работ. В инженерной службе предприятия заверяют, что готовы трудиться в режиме продленных смен, а при необходимости и в выходные дни.