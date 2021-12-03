Сквер Аксаковых украсили к Новому году

К концу этой недели всего за один день в сквере Аксаковых у входной группы со стороны ул. Красноармейской "выросла" яблоня. И ствол, и алые плоды — сияющие, что усиливает сказочную атмосферу небольшого, но очень уютного сквера.

Напомним, что идея благоустройства тематического сквера, посвященного семье Аксаковых, принадлежит общественности; концепция разрабатывалась при участии архитектурного сообщества, проект и технические решения обсуждались на многочисленных встречах с жителями. Основой концепции стало создание новой интерпретации символичных образов сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек".

Исторически сложившийся ландшафт сохранился. По всему скверу установлены арт-объекты, оригинальные светильники в виде пластин из закаленного стекла, представляющие собой страницы книг с текстом и иллюстрациями сказки "Аленький цветочек". И если летом восстановленный фонтан, оборудованный рассеивателями "туман", удивлял горожан интерактивной подсветкой (лазерная технология создала динамический образ "аленького цветочка"), то зимой, в преддверии Нового года, внимание привлекает новый декоративный акцент — сказочное световое дерево.

Следить за функциональностью этой и других смонтированных инсталляций дежурные бригады МП "Самарагорсвет" продолжат в ежедневном режиме.