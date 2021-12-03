Губернатор встретился с самарцами с особыми потребностями

В пятницу, 3 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу, посвященную международному дню инвалидов. Среди участников - лауреаты именных премий губернатора, представители общественных организаций, волонтеры, главы региональных ведомств.

"Эта дата в календаре напоминает нам о том, что какие бы ограничения не ставила перед нами жизнь, возможности человеческого духа поистине безграничны. И, конечно, о том, что для поистине сильных людей даже кризисные ситуации в итоге становятся точкой роста", — обратился к участникам мероприятия губернатор, отметив важность таких встреч, живого диалога, в ходе которого происходит обмен мнениями, идеями, планами.

С предложением о разработке программы поддержки и организации адаптивной физкультуры и спорта на территории области обратился к губернатору мастер спорта международного класса, чемпион Европы по футболу среди слабослышащих спортсменов, председатель правления Самарской областной общественной организации инвалидов "Спортивная федерация спорта глухих" Сергей Доркичев.

"Очень важны специально оборудованные спортивные площадки для тренировок и занятий адаптивной физкультурой, подготовленный тренерский состав для работы с детьми с ограниченными возможностями. В "копилке" Самарской области много медалей. Это результат совместных усилий спортсменов-инвалидов и, конечно, правительства региона. Наши спортсмены сегодня активно ведут подготовку к летним олимпийским играм, и я уверен, что поддержка даст достойно выступить на них", — отметил Сергей.

Губернатор поручил региональному министерству спорта разработать программу поддержки адаптивной физкультуры и спорта и в течение недели представить результат.

Глава региона также обратил внимание замминистра спорта на невыполнение его прямого поручения относительно проработки предложений тренера сборной Самарской области по параолимпийскому сноуборду Дмитрия Волобоева, которые он озвучил на встрече с губернатором еще три месяца назад.

У спортсмена были идеи о проведении соревнований, развитии параолимпийского спорта на территории региона. Однако до сего момента представители министерства не вышли с ним на контакт. Губернатор раскритиковал инертную позицию министерства и поставил задачу связаться с Дмитрием и предметно обсудить его предложения.

"Я стараюсь успевать прочитать каждое обращение, отреагировать на каждую инициативу, настроить работу управленческих команд на всех уровнях, чтобы принцип человекоцентричности не был только лозунгом, декларацией. И я буду настойчиво этого добиваться. И я хочу всех попросить: чувствуете, что есть проблема, вопрос, который требует решения, недостаточное внимание к теме, которую мы с вами обсудили, — обращайтесь. Только так мы сможем менять ситуацию к лучшему", — прокомментировал ситуацию губернатор, призвав обращаться к нему для решения проблемных вопросов.

Надежда Панина является лауреатом именной премии губернатора Самарской области в номинации "Литература и искусство". Девушка работает оператором колл-центра в службе социального такси. После работы Надежда посвящает себя творчеству, участвует в конкурсах, танцует на инвалидной коляске, занимается благотворительностью, а в свободное время пишет стихи и ведет блог в социальных сетях, благодаря которому в 2020 году заняла первое место на фестивале "Мир равных возможностей".

В 2019 году приняв участие в конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья "Невская краса", Надежда организовала такой же конкурс и своем родном городе "Сияние Самары — 2021".

"Я не первый год представляю наш родной город, регион на международных, всероссийских конкурсах красоты для девушек с ограниченными возможностями. И знаю, как это важно — иметь возможность выразить себя. Я захотела подарить такой же праздник нашим девушкам и организовала конкурс "Сияние Самары — 2021", который состоялся в этом году в Самаре. Огромное спасибо за его поддержку. Хотелось бы, чтобы он расцветал, и чтобы в 2022 году мы имели возможность пригласить участниц из других городов", — обратилась с просьбой о поддержке этого проекта и других творческих начинаний в регионе Надежда Панина.

"Даже не сомневайтесь, что все новые идеи, которые позволяют объединять людей, реализовать себя, будут поддерживаться и впредь", — заверил глава региона.

Лауреат именной премии губернатора Самарской области в номинации "Образование и наука", студентка Поволжского государственного колледжа Елена Тангаева предложила программу для профориентации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья: экскурсии на предприятия и организации, где имеются рабочие места для инвалидов, а также психологические тренинги в целях их обучения навыкам поиска работы и самопрезентации, повышения уверенности в себе.

Кроме того, студентка высказала идею о создании общедоступного ресурса востребованных на рынке труда профессий, которым могут обучаться люди с особенностями здоровья, и возможных мест трудоустройства в соответствии с полученным образованием.

"Это готовое комплексное предложения по ранней профессиональной ориентации. Конечно, нужны и психологические тренинги: прежде, чем человек выберет профессию, нужно помочь ему обрести уверенность и сделать выбор, встречаясь с представителями трудовых коллективов, профсоюзов", — оценил предложение губернатор, поручив проработать его профильным министерствам.

С предложением о проведении в 2022 году онлайн-форума, посвященного вопросам социальной интеграции и реабилитации инвалидов, выступил Евгений Степочкин — лауреат именной премии Губернатора Самарской области в номинации "Образование и наука", выпускник Тольяттинского государственного университета по специальности "Журналистика". Сейчас молодой человек работает журналистом и радиоведущим молодежного медиахолдинга "Есть talk!".

"Этот форум может стать новой востребованной коммуникационной площадкой. Я вас приглашаю к совместной реализации проекта. "Ничего для нас без нас" — руководствуясь этим правильным посылом, здесь и нужно действовать", — выразил уверенность губернатор.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил, что были высказаны содержательные предложения, которые имеют обоснование, перспективу, по-настоящему новые, свежие, востребованные идеи, и пожелал участникам уверенности в собственных силах для их реализации.