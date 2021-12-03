Дмитрий Азаров и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве

В пятницу, 3 декабря, в Москве губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве. Одна из его главных целей — сократить непригодный для проживания жилищный фонд и нарастить объемы строительства.

"Это еще один шаг на пути взаимодействия с Фондом, — отметил Дмитрий Азаров. — Такое взаимодействие является весьма интересным и выгодным для всех регионов, в том числе для Самарской области. Рад, что у Фонда есть заинтересованность в нашем развитии" и поблагодарил Константина Цицина за проделанную предварительную работу.

"Соглашение очень важно для комплексного развития территорий, — отметил Дмитрий Азаров. — Это соглашение непосредственно связано с реализацией проекта, под который мы получили средства инфраструктурного бюджетного кредита — на завершение строительства первой ветки метро. Это дополнительная транспортная артерия, которая позволит обеспечить доступность центра города для территорий, над которыми мы вместе работаем по комплексному развитию. Экономический эффект — налицо, но самое главное — социальный эффект. Это новое, комфортное жилье для жителей Самарской области".

Согласно документу, Фонд будет оказывать содействие региону в реализации проектов комплексного развития территорий, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение общего объема ввода жилья, повышение уровня комфортности городской среды.

"Сегодня мы подписываем очень важное соглашение: во-первых, люди, которые проживают в аварийном жилье, переедут в новые квартиры. Во-вторых, что немаловажно — они будут переселены в район, где в том числе построят объекты социальной инфраструктуры. И в-третьих — на этих территориях будет возведено почти 260 тыс. кв. м комфортного и безопасного жилья. Это очень важно для развития городской инфраструктуры в Самаре, — подчеркнул Константин Цицин. — Мы обсудили с губернатором Самарской области многие другие вопросы, и, конечно, понимаем, что Самаре необходимо развитие, а освоение новых территорий — это именно то, что сегодня нужно практически каждому городу-миллионнику. Поэтому, я надеюсь, что благодаря этому соглашению мы сможем реализовать наши планы по развитию и других территорий в регионе, и жители Самарской области увидят эффект от этой работы".

В рамках КРТ будет снесено аварийное жилье и построено новое комфортное со всей необходимой инфраструктурой. Планируется, что территории комплексного развития будут расположены как в центральных, так и в других районах города, вдоль первой линии метрополитена.

Стоит отметить, что Федеральный Закон о комплексном развитии территории был принят в декабре 2020 года. Он позволил установить единый механизм КРТ, в том числе в вопросах реновации существующего жилого фонда. Самарская область одна из первых в стране разработала и утвердила нормативно-правовые акты, регулирующие механизмы внедрения КРТ в регионе.

Областным правительством совместно с администрацией города Самары инициирован запуск 1-й и 2-й очередей внедрения механизма комплексного развития территории жилой застройки в столице региона, в рамках которой будет построено 260 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, что в области с января 2019 по декабрь 2021 года расселено около 5 тыс. человек из почти 84 тыс. кв. м непригодного для проживания помещений.