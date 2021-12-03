Ликвидирован пожар в доме на ул. Галактионовская в Самаре

В пятницу, 3 декабря, в 19:07 был ликвидирован пожар в частном жилом доме на ул. Галактионовская, 92, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре в Ленинском районе Самары поступило в чрезвычайную службу в 16:45.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание началось на втором этаже, после чего огонь вышел на кровлю.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 47 человек. В 17:38 им удалось ликвидировать открытое горение кровли. А в 19:07 пожар был полностью ликвидирован.

В региональном управлении МЧС отметили, что погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.