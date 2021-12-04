Житель Самарской области оплатил продукты и алкоголь чужой банковской картой

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 36-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В июне 2021 г. местная жительница обнаружила, что у нее пропала банковская карта и более 21 тыс. руб. со счета.

Полицейские выяснили, что картой потерпевшей оплатили покупки в нескольких продуктовых магазинах. Правоохранители опросили продавцов и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В итоге они установили личность и задержали подозреваемого. Мужчина рассказал, что нашел банковскую карту на улице, решил этим воспользоваться и купил на похищенные деньги купил продукты и спиртное.