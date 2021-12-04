Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Нефтянику" - 2:8

В субботу, 4 декабря, в Альметьевске ХК ЦСК ВВС сыграл с местным "Нефтяником".

Первый период закончился со счетом 2:2. Во втором периоде "Нефтяник" забил пять шайб, а в третьем — еще одну.

В итоге самарцы проиграли со счетом 2:8.

11 декабря ЦСК ВВС встретится со "Звездой" из Москвы.