Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Нефтянику" - 2:8

В субботу, 4 декабря, в Альметьевске ХК ЦСК ВВС сыграл с местным "Нефтяником".
Первый период закончился со счетом 2:2. Во втором периоде "Нефтяник" забил пять шайб, а в третьем — еще одну.
В итоге самарцы проиграли со счетом 2:8.
11 декабря ЦСК ВВС встретится со "Звездой" из Москвы.
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