Самарская область победила в девяти номинациях Russian Event Awards

В пятницу, 3 декабря, в Ульяновске подвели итоги X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В центе внимания финала был общероссийский форум "Россия событийная", по итогам которого Самарская область вошла в ТОП-10 регионов и заняла третье место по развитию событийного туризма.
Премия Russian Event Awards учреждена в 2012 г., ее присуждают за достижения в области развития событийного туризма. Всего в финале премии 2021 г. участвовали порядка 249 проектов.
Самарская область представила 12 проектов и одержала победу в девяти номинациях.
I место — Фестиваль набережных "Волга Фест" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства — население свыше 100 тыс. человек".
I место — Lotte Hotel Samara в номинации "Лучшее средство размещения для проведения турсобытия".
II место — Областной фестиваль "День Отца" в номинации "Лучшая идея туристического события".
II место — "III Яблочный ФЕСТ" в номинации "Лучшее событие в формате онлайн".
II место — X молодежная выставка "ТехнаПарк — 2021" в номинации "Лучший проект туристического события (не реализовано по причине отмены из-за COVID-19)".
III место — Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие".
III место — Международное соревнование по сноукайтингу "Марафон "Жигулёвское море" в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта".
III место — Международный этноисторический Фестиваль "Русь. Эпоха объединения" в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности".
Специальный диплом — Форум "У истоков ремесла" в номинации "Лучшая идея туристического события".
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ