Самарская область победила в девяти номинациях Russian Event Awards

В пятницу, 3 декабря, в Ульяновске подвели итоги X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В центе внимания финала был общероссийский форум "Россия событийная", по итогам которого Самарская область вошла в ТОП-10 регионов и заняла третье место по развитию событийного туризма.

Премия Russian Event Awards учреждена в 2012 г., ее присуждают за достижения в области развития событийного туризма. Всего в финале премии 2021 г. участвовали порядка 249 проектов.

Самарская область представила 12 проектов и одержала победу в девяти номинациях.

I место — Фестиваль набережных "Волга Фест" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства — население свыше 100 тыс. человек".

I место — Lotte Hotel Samara в номинации "Лучшее средство размещения для проведения турсобытия".

II место — Областной фестиваль "День Отца" в номинации "Лучшая идея туристического события".

II место — "III Яблочный ФЕСТ" в номинации "Лучшее событие в формате онлайн".

II место — X молодежная выставка "ТехнаПарк — 2021" в номинации "Лучший проект туристического события (не реализовано по причине отмены из-за COVID-19)".

III место — Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие".

III место — Международное соревнование по сноукайтингу "Марафон "Жигулёвское море" в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта".

III место — Международный этноисторический Фестиваль "Русь. Эпоха объединения" в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности".

Специальный диплом — Форум "У истоков ремесла" в номинации "Лучшая идея туристического события".