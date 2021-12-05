Пьяный водитель съехал в кювет в Самарской области

В субботу, 4 декабря, в Богатовском районе Самарской области водитель иномарки съехал в кювет. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 3:40 на 60,1 км дороги Кинель — Богатое — Борское 32-летний водитель Renault Logan не выбрал безопасную скорость в условиях плохой погоды, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.
Автомобилист пострадал, но госпитализация не потребовалась. При этом медицинское обследование установило, что мужчина был нетрезв.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...