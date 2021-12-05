Пьяный водитель съехал в кювет в Самарской области

В субботу, 4 декабря, в Богатовском районе Самарской области водитель иномарки съехал в кювет. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 3:40 на 60,1 км дороги Кинель — Богатое — Борское 32-летний водитель Renault Logan не выбрал безопасную скорость в условиях плохой погоды, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

Автомобилист пострадал, но госпитализация не потребовалась. При этом медицинское обследование установило, что мужчина был нетрезв.