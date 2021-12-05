В Самарской области съехал в кювет водитель, отвлекшийся на телефон

В субботу, 4 декабря в Борском районе Самарской области автомобилист пострадал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:55 38-летний нетрезвый житель Чапаевска двигался по объездной дороге со стороны с. Гвардейцы в направлении с. Новоборское на Hyundai Creta. Он не выбрал безопасную скорость, а также отвлекся на мобильный телефон и в итоге съехал с дороги кювет.

Мужчина пострадал, но госпитализация не потребовалась.