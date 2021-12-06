В Самаре на 3-ей Просеке 30 человек тушили пожар в частном доме

В воскресенье, 5 декабря, примерно в 19:43 произошел пожар в частном доме №50 на 3-ей Просеке в Октябрьском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия, горели домашние вещи и межэтажное перекрытие на площади 10 кв. метров. В доме никого не было.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 30 человек, которые ликвидировали пожар в 20:04.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.