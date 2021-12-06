В Самарской области на трассе М-5 на подъезде к Ульяновску ограничат движение транспорта

В Самарской области на трассе М-5 "Урал" (подъезд к городу Ульяновск) на участке км 305 — км317+000 вводится временное ограничение движения для транспортных средств, сообщает Поволжуправтодор.

В связи с необходимостью проведения монтажных работ по установке П-образных рамных металлических опор "РМП-22" на объекте "Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" необходимо ввести временное ограничение движения для транспортных средств:

с 13:00 до 16:00 7 декабря на участке км 305+200;

с 13:00 до 16:00 8 декабря на участке км 305+400.