В Самарской области за октябрь смертность выросла на 17,2%

В Самарской области в октябре 2021 г. скончались 6990 жителей, что на 17,2% больше, чем в октябре прошлого года. Младенческая смертность выросла на 30% — скончались 13 детей в возрасте до года. Рождаемость за этот период выросла на 4,6% — всего в губернии появилось на свет 2469 детей, тем не менее, естественная убыль населения в октябре достигла 4521 (было 3601). Такие данные опубликовал Росстат 3 декабря.
Для сравнения, рост общей смертности в регионах Приволжья составил 31,9%, рождаемость снизилась на 4,3% по сравнению с прошлым годом. В ПФО в октябре зарегистрирован значительный прирост младенческой смертности — 41,8%. Естественная убыль составила 39 998 (было — 23 936).
Всего по стране за октябрь 2021 года умерло 247 197 человек, что на 20,3% больше, чем в 2020 году.
Рождаемость составила 96,3% к уровню прошлого года. Младенческая смертность выросла на 12,4%. Естественная убыль в октябре составила 127 116 (было 80 782).
За 10 месяцев в Самарской губернии скончались 46 656 жителей (прирост 13,7%). Рождаемость составила 98,9% к уровню прошлого года. В возрасте до года скончались 111 детей, прирост составил 11%, по этому показателю регион занял 6-е место в ПФО. Естественная убыль населения губернии достигла 23 605 (было — 17 713).
В Приволжье за тот же период смертность выросла на 17,6% (по РФ — на 18,7%). Рождаемость в ПФО снизилась до 97,7% к уровню прошлого года (по РФ — 98%). Младенческая смертность в приволжских регионах выросла на 1,3% (по РФ — на 0,5%). Естественная убыль населения в стране за 10 месяцев 2021 года составила 802 777 (было — 467 927).
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!