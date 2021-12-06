В Самарской области за октябрь смертность выросла на 17,2%

В Самарской области в октябре 2021 г. скончались 6990 жителей, что на 17,2% больше, чем в октябре прошлого года. Младенческая смертность выросла на 30% — скончались 13 детей в возрасте до года. Рождаемость за этот период выросла на 4,6% — всего в губернии появилось на свет 2469 детей, тем не менее, естественная убыль населения в октябре достигла 4521 (было 3601). Такие данные опубликовал Росстат 3 декабря.

Для сравнения, рост общей смертности в регионах Приволжья составил 31,9%, рождаемость снизилась на 4,3% по сравнению с прошлым годом. В ПФО в октябре зарегистрирован значительный прирост младенческой смертности — 41,8%. Естественная убыль составила 39 998 (было — 23 936).

Всего по стране за октябрь 2021 года умерло 247 197 человек, что на 20,3% больше, чем в 2020 году.

Рождаемость составила 96,3% к уровню прошлого года. Младенческая смертность выросла на 12,4%. Естественная убыль в октябре составила 127 116 (было 80 782).

За 10 месяцев в Самарской губернии скончались 46 656 жителей (прирост 13,7%). Рождаемость составила 98,9% к уровню прошлого года. В возрасте до года скончались 111 детей, прирост составил 11%, по этому показателю регион занял 6-е место в ПФО. Естественная убыль населения губернии достигла 23 605 (было — 17 713).

В Приволжье за тот же период смертность выросла на 17,6% (по РФ — на 18,7%). Рождаемость в ПФО снизилась до 97,7% к уровню прошлого года (по РФ — 98%). Младенческая смертность в приволжских регионах выросла на 1,3% (по РФ — на 0,5%). Естественная убыль населения в стране за 10 месяцев 2021 года составила 802 777 (было — 467 927).